Il Fanuzzi di Brindisi è in ristrutturazione, la Team Altamura mette a disposizione il D'Angelo

Comunicato Stampa dell'ASD Team Altamura

L’ASD Team Altamura apprende e comprende le difficoltà del Brindisi Football Club riguardanti il rifacimento del manto erboso dello stadio Franco Fanuzzi e la conseguente ricerca di un impianto sportivo all’interno del quale disputare la partita in programma domenica 14 novembre. Siamo pienamente consapevoli di quanto queste criticità possano essere difficili da affrontare e dei problemi che ne possono scaturire.

Allo stesso tempo siamo stupiti dalle dichiarazione fatte dal presidente Daniele Arigliano che si è detto dispiaciuto per la poca disponibilità dimostrata dalla nostra società. Ci teniamo a sottolineare che abbiamo ricevuto comunicazione della richiesta di spostamento della gara solo ieri, martedì 9 novembre. Considerate le fatiche di coppa con il Molfetta nella settimana scorsa e l’impegnativa gara giocata domenica al Tonino D’Angelo con il Rotonda Calcio, la nostra società aveva deciso, in accordo con il nostro allenatore e lo staff tecnico, di concedere al gruppo squadra due giorni di riposo invece del canonico solo lunedì. Per questo motivo e per altri motivi organizzativi abbiamo deciso di non accettare l’anticipo della data a sabato. Una trasferta per una squadra di calcio comporta organizzazione per quanto riguarda molteplici fattori che possono riguardare il pernottamento e gli spostamenti di oltre 30 persone.

Con ogni probabilità, mercoledì 24 novembre, giocheremo la gara valida per i sedicesi di finale di Coppa Italia e, anche in base a questo ulteriore impegno, abbiamo schedulato e impostato gli allenamenti per i nostri calciatori.

Tutto quanto detto e considerato, ci ha portato a non accettare i cambi di data proposti dal Brindisi Football Club per pura professionalità sportiva.

Restiamo disponibili ad ulteriori proposte volendo precisare che se avessimo ricevuto la comunicazione precedentemente avremmo potuto organizzare tutto con anticipo e avremmo potuto accettare le proposte ricevute.

In conclusione, l’ASD Team Altamura, sarebbe pronta a mettere a disposizione il nostro stadio Tonino D’Angelo per disputare la gara di domenica.