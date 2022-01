Team Altamura, 10 positivi tra staff e calciatori. A rischio la gara con il Casarano

Team Altamura, prima vittoria al D'Angelo. Molinaro: "La dedichiamo a chi ci segue in casa e fuori"

Sfatato il tabù Tonino D’Angelo per la Team Altamura che trova la prima vittoria casalinga in campionato ed esce dal campo tra gli applausi dei presenti allo stadio. Un gol per tempo regalano i 3 punti a Mister Pezzella che può gioire per il risultato oltre