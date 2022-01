Derby della Murgia, si gioca mercoledì alle 18:00. Casiello a disposizione di Mister Dibenedetto

Riapertura scuole, Emiliano: «Preoccupazione ma niente ordinanza perché la Puglia è zona bianca»

Attualità

Emiliano, in un post su Facebook, spiega che ad oggi non ci sono «i presupposti giuridici» per un'ordinanza di chiusura e che l'unica possibilità è di spingere al massimo sulle vaccinazioni