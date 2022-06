Team Altamura, Calia: “Ci sentiamo abbandonati dal Comune, consegneremo la squadra”

La dirigenza dell'ASD Team Altamura è fortemente interessata a lasciare la guida della squadra nella stagione 2022/2023.

"Dopo cinque anni di Serie D e sacrifici - interviene il Presidente onorario Michele Calia - ci vediamo costretti a questa scelta. In particolar modo, ci sentiamo abbandonati dal Comune di Altamura perché, dopo averci convinti a sostenere un altro anno all'inizio della passata stagione con promesso di contributti economici e strutturali, abbiamo constatato che non ci sono stati miglioramenti. Abbiamo stretto i denti per un altro anno affrontando numerosi problemi - continua Calia - dal punto di vista strutturale non disponiamo di un campo di allenamento e siamo costretti ad utilizzare il campo di Toritto, dal punto di vista logistico ci troviamo ogni anno a sostenere le spese di vitto e alloggio. Noi ci abbiamo provato con tutte le nostre forze, 5 anni di Serie D è un record per la città di Altamura. Dopo anni di gioie e dolori, siamo pronti a fare un passo indietro consegnando la squadra al Comune"

Conclude Calia: "I tifosi chiedono una grande squadra, noi siamo fortemente interessati a sostenere chi verrà dopo di noi perché abbiamo sempre avuto a cuore il calcio altamurano e continueremo a farlo."