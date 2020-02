Domani il grande derby della Murgia tra Asd Team Altamura e Fbc Gravina

Grande attesa per il derby calcistico che domani, domenica 2 febbraio (alle ore 15:00) vedrà opposte la Asd Team Altamura alla Fbc Gravina.

Entrambe le società invitano le rispettive tifoserie a gremire le tribune dell’impianto di gioco “Tonino D’Angelo” in vista del ‘colorato’ derby della Murgia che vedrà opposte le due compagini.

«Un match di emozioni – scrivono le due società murgiane in un comunicato congiunto - finalizzato esclusivamente alla festa di un’unica comunità, quella murgiana appunto, che mette insieme due realtà dall’indubbia importanza storico-turistica e commerciale nel ricco panorama di bellezze pugliesi».

«Una festa prima e dopo l’incontro di gioco - è il nostro comune auspicio! -, che possa ulteriormente cementare gli ottimi rapporti che le legano questi due sodalizi sportivi (il presente comunicato stampa congiunto ne è dimostrazione), convinti che lo sport sia partecipazione e rispetto, gli uni per gli altri, e non odio o atti di violenza da cui, purtroppo, il calcio di oggi non è ancora completamente distante».