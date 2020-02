Troppa ASD Città di Trani: finisce 13-2 contro l'Altamura

La Libertas inciampa a Monteroni e si piazza nona

Non è bastata un'ottima prestazione nella metà campo difensiva a espugnare il difficile campo di Monteroni. I troppi rimbalzi concessi agli avversari e alcune imprecisioni in attacco hanno permesso alla NPM di guadagnare la vittoria, facendo balzare gli altamurani in nona posizione.