Team Altamura - Presentati i primi due acquisti per la stagione 2020/2021

Inizia la campagna acquisti della Team Altamura e vengono presentati i primi due calciatori che vestiranno la maglia biancorossa nella stagione 2020/2021.

Un attaccante e un difensore che da oggi fanno parte della squadra allenata da Mister Pasquale De Candia.

Si tratta di Sebastiano Aperi: attaccante, classe 92, con tanta esperienza in D e C. Nativo di Catania, in carriera ha vestito le maglie di Trecastagni, Palazzolo, Martina Franca, Padova, Nardò, Altovicentino, Union Feltre. Vince un campionato di serie D con il Padova nel 2015. "Sarà di grande aiuto per la squadra di mister De Candia, sia in fase di costruzione che in fase realizzativa" si legge in una nota societaria.



Il secondo, Giordano Pantano, presentato nel pomeriggio, è un difensore mancino, classe '92. Inizia la sua carriera nelle giovanili della Lazio, poi tanta serie C: Pro Patria, Sorrento, Lucchese, Lumezzane. Vanta anche un'esperienza all'estero, 2 stagione nel Selfoss in serie B islandese per poi rientrare in Italia ad Acireale, Budoni e Nardò.

Salvo sorprese, non dovrebbero esserci altre presentazioni nella giornata odierna.