Team Altamura - Arriva il leader difensivo

Dopo i primi due acquisti arrivati nei giorni scorsi, oggi è stato presentato Nicola Lanzolla.

Difensore Centrale, classe '89 vanta una lunghissima esperienza in serie C e serie D. Oltre 200 presenze in carriera con diverse maglie, parte da Monopoli, poi Milazzo in C2 e Pisa in C1, Casale e Castiglione ancora in C2, Bisceglie, Nardò, Gravina, ancora Monopoli, Taranto e Fidelis Andria.



I dirigenti e tifosi della Team Altamura sperano possa essere il Leader difensivo in grando di dirigere il gioco in fase di impostazione e guidare i compagni in fase di non possesso.



Sono giorni molto caldi per i dirigenti che continuano a lavorare per costruire quella che sarà la squadra della prossima stagione.



Nelle prossime ora ci si aspettano nuovi colpi di mercato e qualche riconferma per quanto riguarda i calciatori che erano già presenti in rosa lo scorso anno.