Team Altamura - Che Colpi! Arriva Biason e ritorna Cannito

Il Grande Colpo nella Notte è Carlos Ezequiel "Turu" Biason!

Nella notte di ieri è arrivato l'accordo tra i dirigenti della Team Altamura e il centrocampista argentino classe '85.

Arriva in Italia nel 2011 con la maglia del Tricase in Eccellenza Pugliese. Nel 2013-2014 passa alla Virtus Francavilla, centrando la promozione nella stagione successiva e la conquista della Serie D. Nel 2014-2015, vince un altro campionato, questa volta quello di Serie D. Con il Francavilla gioca da protagonista due stagioni in Lega Pro per poi scegliere il Bitonto. Con i neroverdi arrivano un terzo posto e la vittoria del campionato nella scorsa stagione. Questa estate era passato alla Sly Trani ma, a seguito della liberazione di tutti i tesserati da parte della società, era di nuovo sul mercato. Ci è stato per pochi giorni, i dirigenti della Team Altamura hanno subito preso contatti con i rappresentanti dell'esperto centrocampista e chiuso nella notte il grande colpo di questa sessione di calciomercato.

Nella notte arriva anche l'ufficialità del ritorno di Salvatore Cannito. "È un gradito ritorno - afferma il Direttore Generale Nico Squicciarini - siamo molto felici di aver riportato in biancorosso un grande giocatore."

L'esperto difensore, classe '90, già ad inizio carriera, da capitano della primavera del Genoa, ha vinto Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Poi, registra molte presenze in Serie C2 e Serie D prima dei suoi 4 anni ad Altamura. Ha lasciato un bel ricordo nella mente dei tifosi biancorossi che sperano di poter rivivere le stesse emozioni.

Sono grandi messaggi da parte dei dirigenti biancorossi che adesso chiedono il supporto della città, a partire dall'amministrazione comunale. Nei giorni scorsi, in una nota societaria, si richiedevano interventi necessari allo stadio Tonino D'Angelo per poter assicurare l'accesso e l'utilizzo dello stesso in vista della prossima stagione. Con la dimostrazione di credere nel progetto, la compagine guidata da Michele Calia, invita i tifosi a sottoscrivere gli abbonamenti (saranno disponibili nei prossimi giorni) e gli imprenditori a sostenere la squadra della nostra città.