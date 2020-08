Istinto Biancorosso - Parte la campagna abbonamenti della Team Altamura

Istinto Biancorosso è il nome utilizzato per la campagna abbonamenti della Team Altamura per la stagione 2020/2021.

Una Team Altamura che ha entusiasmato i tifosi con l'ottima campagna acquisti dei giorni scorsi, una squadra costruita per lottare nella parte alta della classifica.

Quattro tipologie di abbonamento, si va dal Gold in omaggio per gli sponsor al Silver per assistere alle partite casalinghe dalla tribuna centrale, dal Red Lion al Light.

GOLD PARTNER Corrispettivo: omaggio

SILVER (Tribuna Centrale) Corrispettivo: € 120

RED LION (Tribuna Laterale) Corrispettivo: € 100

LIGHT - UNDER16, OVER70, DONNE Corrispettivo: € 50Punti vendita ufficiali:

- Bar Commercio (Via Nicola Melodia)

- Bar degli Amici (Via Briga)

- Pizzeria Non Mi Dire (Via Lucera)

Adesso la dirigenza della Team Altamura chiede il supporto dei tifosi per quanto riguarda gli abbonamenti e degli impreditori altamurani per sostenere la squadra della nostra città.