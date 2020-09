Team Altamura pareggio alla prima. Monticciolo: "Pensiamo positivamente già alla prossima gara"

Termina in pareggio la prima uscita stagionale della Team Altamura.

Resta un po' di amaro in bocca per come sono andate le cose: avanti di 2 gol nel primo tempo fino a pochi secondi dalla fine della prima frazione. Si è visto qualcosa di buono ma c'è ancora molto da lavorare.

Alessandro Monticciolo, allenatore dei biacorossi, guarda il bicchiere mezzo pieno: "È chiaro che i ragazzi siano delusi alla fine di una partita in cui pensavamo si portare a casa il bottino pieno. C'è tanto da lavorare e dobbiamo subito iniziare a preparare la prossima partita."

Sicuramente si è pensato di poter tornare a casa con i 3 punti. Al 7' minuto l'ha sbloccata subito il giovane Antonio Lorenzo, classe 01, che di sinistro ha trafitto il portiere cerignolano. Raddoppia Mirko Guadalupi dal dischetto al 31', calcio di rigore conquistato da Antonio Croce. Come detto, arriva nel recupero del primo tempo la rete dell'Audace Cerignola che accorcia le distanze con Esposito. Si riprende dopo l'intervallo con tanto, tantissimo agonismo e con poche occasioni. È Giuseppe Tedesco, altamurano ed ex di turno a pareggiare i conti per il 2-2 definitivo.

C'è da lavorare ma le basi per potersela giocare con tutti e dare fastidio nella parte sinistra della classifca ci sono tutte. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno e diamo fiducia a squadra e dirigenza che, per il momento, hanno ampiamente dimostrato di voler fare molto bene quest'anno.