La Team Altamura parla francese

La Team Altamura presenta due nuovi acquisti nel pomeriggio, si tratta di Baradji Moussa e Kanoute Moussa.

"Arrivati in prova ad Altamura, sono riusciti a conquistare un posto in organico grazie alla loro voglia e alla loro grinta." si legge in una nota societaria.

Baradji Moussa, centrocampista classe 2000, non ha ancora esordito in campionato ma ha avuto modo di mettersi in mostra in amichevole, ha dimostrato di saper giocare sia con il fisico che palla a terra.

Kanoute Moussa, difensore classe 2002, esordio per lui Domenica contro il Lavello, lanciato titolare da Mister Monticciolo, si è fatto trovare pronto, nessuna sbavatura in fase di copertura oltre ad essere stato protagonista in occasione del gol del pareggio. Una discesa dirompente sulla destra e un grande cross al centro che ha trovato Antonio Croce in mezzo all'area di rigore avversaria.

Benvenuti ad Altamura!