La Team Altamura torna in campo - Tamponi Negativi per i tesserati

Buone notizie per il calcio altamurano. Al secondo giro di tamponi per tutta la rosa, i tesserati sono risultati tutti negativi. La Team Altamura può tornare in campo dopo che nella scorsa settimana era stata rinviata la gara che si sarebbe dovuta giocare contro la Puteolana in trasferta. Restano in isolamento i 2 tesserati che erano risultati positivi durante la settimana passata. Fortunatamente nessuno degli altri componenti della rosa ha contratto il virus e si può tornare al calcio giocato.



Domani arriva il Sorrento al Tonino D'Angelo, gara ostica considerato che i campani sono in testa alla clssifica e si sono dimostrati in gran forma. Non sarà facile per gli uomini di Monticciolo affrontare un avversario di tutto rispetto dopo aver sospeso gli allenamenti. I biancorossi proveranno a farsi valere come hanno sempre fatto da quando alla guida della squadra c'è il tecnico toscano che parlerà in conferenza stampa oggi alle 12:30 in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della squdra.

Appuntamento a domani, ore 14:30, ancora a porte chiuse ma con una novità: da questa settimana le squadre di Serie D avranno la possibilità di trasmettere le partite in casa e in trasferta in Diretta Facebook.