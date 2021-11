Labonext - Innovazione tecnologica al servizio delle aziende

Come affrontare la sfida tecnologica del futuro?

Labonext srl, Software House di Santeramo in Colle, dal 2014 grazie alla scelta strategica di investire nello sviluppo di un’infrastruttura software in cloud ha consentito, tramite le due soluzioni Software Semplice (Gestionale per le Aziende) e Software Assistenza (Gestionale per tecnici e centri di Assistenza), di rispondere alle esigenze delle aziende con applicazioni semplici nell’utilizzo e funzionali.

Software Semplice soluzione software dedicata alle Imprese, Professionisti e Commercialisti, permette di gestire in modo facile e veloce la Fatturazione elettronica, magazzino, scadenziario e corrispettivi. Software Assistenza sviluppato grazie al supporto attivo dei clienti, si rivolge alle attività che gestiscono interventi di manutenzione, tecnici e preventivi, integrando nella versione più completa anche il modulo di fatturazione e magazzino.

Fiore all’occhiello per entrambi i software è il servizio di assistenza, via telefono, chat e ticket, utilizzato quotidianamente dai 2500 clienti fidelizzati su tutto il territorio nazionale.

A conferma del riscontro da parte dei clienti, le due soluzioni Software Semplice e Software Assistenza, sono state recensite positivamente su TrustPilot, una delle piattaforme di recensioni su aziende e servizi più autorevoli a livello mondiale.

Ma la storia si arricchisce di un ulteriore tassello importante. A febbraio 2020, in contro tendenza alle chiusure dovute alla pandemia, i due soci fondatori della Labonext, Francesco Ciccarone e Marco Di Cecca, decidono di investire nella completa rielaborazione del codice sorgente di Software Semplice e Software Assistenza, adottando le più avanzate tecnologie in cloud esistenti. Il progetto di innovazione prevede l’implementazione della gestione dati su infrastruttura MICROSOFT AZURE, con certificato ISO 27001, con elevati standard di sicurezza e ottime performance e l’utilizzo delle moderne piattaforme di sviluppo web Microsoft .Net Core e Angular.

Tale scelta ha permesso un elevato miglioramento tecnologico del software, una maggiore integrazione con applicazioni esterne (sia in input che in output) ed e-commerce, inoltre una maggiore compatibilità con tutti i device Pc/Tablet/Smartphone, oltre ad una particolare attenzione alla Privacy dei dati e alla Cybersecurity.

La mission delle soluzioni proposte da Labonext è quella di semplificare il lavoro quotidiano degli utenti rendendolo quanto più semplice, piacevole e profittevole possibile. Con lo sguardo rivolto sempre al futuro.

Se cerchi un software in cloud che ti possa supportare nella tua attività, visita i siti:

www.softwaresemplice.it

www.softwareassistenza.com