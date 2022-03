Incantevoli panorami svelano le bellezze di un luogo sospeso nel tempo. È la Puglia, che regala un tour tra uliveti, colori e sapori della tradizione. Dal Salento al Gargano, km di costa che fanno da cornice con spiagge incontaminate e acque cristalline. In questo scenario, svariate sono le location scelte dai visitatori italiani e stranieri che beneficiano del vasto patrimonio artistico-culturale pugliese. Come la Foresta Umbra dal latino umber, ovvero cupo e ombroso, insita nel Parco nazionale del Gargano, i Trulli di Alberobello, inseriti dal 1996 nel Patrimonio Unesco, Castel Fiorentino e Torremaggiore nella provincia di Foggia. O ancora Castel del Monte, che sorge nel territorio di Andria. A pochi passa dal cuore del centro storico di Corato, nasce l’Imperial Suite, del “poliedrico” food artist e imprenditore gravinese Michele Digiglio che sceglie di investire nel luxury hospitality, per ritagliare un antro di paradiso dal gusto orientale, come è stato definito dai suoi ospiti.

Michele, come nasce questo progetto?

“L’Imperial Suite nasce un po’ per gioco, come tutte le cose che faccio. Io vengo da una scuola alberghiera che mi ha dato la possibilità di viaggiare e sperimentare. Per questo ho sempre ricercato nell’universo gastronomico, legato alla qualità dei prodotti e all’utilizzo delle materie prime, degli elementi innovativi, a questo ho associato anche il benessere fisico. Viviamo un forte stress psicologico causato dalla pandemia pertanto cerchiamo di ritagliarci dei momenti di privacy e di relax per staccarci dal mondo che ci circonda e la private spa è l’ambiente ideale”.

Quali servizi offre l’Imperial Suite?

“All’interno abbiamo un percorso completo con idromassaggio, sauna ad uso privato, senza limiti di tempo, infine come ciliegina sulla torta, il massaggio total body di coppia”.

Come hai pensato di rendere innovativa la tua luxury spa?

“A differenza del classico trattamento spa, noi abbiamo racchiuso un servizio ristorativo dedicato ai nostri ospiti in un’unica location che va dal sushi, ad un carpaccio di salmone, ad un’insalata, per un cibo dietetico ma anche ad un primo, o una pizza per rispondere alle richieste più disparate. Inoltre, abbiamo l’utilizzo di giorno, il Dayuse, dalle 12.00 alle 13.00 per un pit stop di benessere”.

Sei conosciuto come food artist e hai viaggiato molto all’estero. A cosa ti sei ispirato per la tua luxury hospitality?

“Le esperienze che ho fatto in ambito ristorativo e alberghiero, mi hanno fatto capire quali sono le richieste dei miei ospiti, come un sushi a bordo vasca per soddisfare al meglio le loro esigenze e coccolarli durante il percorso”.

Hai pensato di aggiungere nuovi servizi?

“In pochi mesi, abbiamo aggiunto il massaggio di coppia e vorrei inserire il bagno turco, come sauna umida. Negli anni mi piacerebbe attuare atri cambiamenti per stare al passo con le esigenze sempre nuove, e migliorare il nostro servizio”.

All’interno hai osato con un carattere particolare. Raccontaci.

“Ho voluto racchiudere nel design orientale, quel pizzico di erotismo che attraverso le luci soffuse e la cromoterapia, riesce a trasportarti in un ambiente lontano che non trovi a casa. Le cromie e l’atmosfera entrano nell’intimità emozionale dei nostri ospiti e quando tocchi le emozioni hai vinto! Poche strutture entrano nell’universo emozionale delle persone”.

Progetti per il futuro?

“Sono un uragano che non si ferma mai, ho sempre progetti imprenditoriali, sono aperto a nuove sfide. Ora ho intrapreso questa strada ma ci saranno nuovi sbocchi”.

Possiamo dire che molto probabilmente ci riserverai nuove sorprese nel campo del luxury hospitality e non solo.

“Certamente!”



Contatti struttura

Telefono: 392 777 4758

Sito web: https://imperialsuitecorato.business.site/

Facebook: Imperial Suite Corato

Instagram: @imperialsuitecorato

Indirizzo: Via Einaudi, 16 - Corato