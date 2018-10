Torna l'Halloween di Eventi Marlene: quest'anno il tema è "Shining" di Kubrick. Tutte le info

Il prossimo 31 Ottobre, a partire dalle 23.30, in occasione della notte di Halloween, la Villa delle Fate di Gravina in Puglia si trasforma nell'Overlook Hotel, per la notte più terrificante dell’anno. Shining è l’evento firmato dalla direzione artistica di Eventi Marlene che, per questa occasione, sfida se stessa proponendo un percorso multisensoriale che supera di gran lunga le semplici scenografie e le performance e diventa una totale immersione in installazioni di arte contemporanea.



Il suono delle ruote del triciclo di Danny che corre veloce sui pavimenti lucidi e su tappeti e moquette dalle geometrie ipnotiche. Gli infiniti corridoi e le enormi stanze che nascondono segreti inquietanti, mutano in un labirinto…il metaforico labirinto di una mente ossessionata. Presenze, incubi, il rimbombo dei tasti della macchina da scrivere di Jack, il rimbalzo della palla sulle pareti sono tutti gli elementi che cadenzano il tempo delle scene…un tempo che si dilata, che diventa ridondante, che confonde e disperde.

Eventi Marlene fa rivivere le visioni horror del cult movie del maestro Stanley Kubrick per un Halloween d’autore con il dj set di Claudio Topputo, Futurestep e il giovane talento Bayron.



Le gemelle Grady non fanno altro che ripetere incessantemente “Vieni a giocare con noi…per sempre!”. I dettagli dell'evento possono essere visionati sulla pagina ufficiale dell'evento.



Prevendita: € 10

Botteghino: € 12

Per info: 3207689329.