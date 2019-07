Tutto pronto ad Altamura per il Wallride Festival

Mancano pochissimi giorni al Wallride Festival, Il più grande Festival del Sud Italia dedicato alla Street Culture.

Frutto del poderoso lavoro dell’Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica Sk8ong Team, il 27 e 28 Luglio l’evento si presenterà nella sua quarta edizione, in una versione sempre più ricca di ospiti, attrazioni e attività dedicati ad ogni sfaccettatura della cultura underground.

È da ormai quattro anni, infatti, che il Wallride ha conquistato il Meridione (e non solo) coniugando in un unico ed esplosivo Festival tutte le variegate espressioni della street culture, dalla musica, allo sport, passando per i graffiti, al ballo.

Dando un’occhiata al programma della quarta edizione dell’evento, saltano subito all’occhio le principali attrazioni: lo SKATE OR DIE Contest, competizione di skateboarding ormai presenza fissa dell’evento, la sfida a colpi di rime della Freestyle Battle, la FAST FOOT Breaking Battle e il Torneo Basketball 3x3, novità assoluta del Wallride Festival, che vedrà sedici squadre di cestisti sfidarsi sull’asfalto dello Stadio Tonino d’Angelo.

Ma non è tutto. A far da cornice ai momenti principali dell’evento, il Wallride Festival offrirà numerose possibilità di intrattenimento con la presenza di un’area market, dub e street food, tappeti elastici e ben sette metri di parete per free climbing. Senza dimenticare l’immancabile Graff Zone, che anche quest’anno ospiterà le opere di alcuni tra i maggiori writers europei.

Quest’anno, però, il vero fiore all’occhiello dell’evento è la sua line up, una rosa di artisti incredibile, pronta ad infuocare il palco dello Stadio Tonino D’Angelo. Qui sotto, ecco la scaletta del Wallride Festival, il cuore di due giorni di musica, arte e spettacolo:

Sabato 27 Luglio:

Donald Funk - Vinyl Set

Akaburzum - Dj Set

Gomma

Ketama 126

NOYZ NARCOS (Unica data in Puglia)

Domenica 28 Luglio:

*Ingresso Gratuito*

U.Nico - Dj Set

Tuppi - Dj Set

Sixteen

MAGGIO & Zteph

LA FAMIGLIA

PLANT + Soyle & Sunken

SAMUEL HERON

Out Of Control- Dj Set

Evento Patrocinato da:

Regione Puglia, Comune di Altamura, Parco Nazionale Alta Murgia, Matera

2019 Open Future, CONI, ASI.