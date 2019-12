Domenica 15 dicembre grande appuntamento con la musica classica: il "Duo Leclair" in concerto

Assistere ad un concerto eseguito da due Maestri di violino è un avvenimento alquanto raro nel panorama della musica classica. Il prossimo 15 dicembre, alle ore 19,30, presso "sala Tommaso Fiore" del Monastero del Soccorso di Altamura il duo Leclair, Mirko Palmieri e Francesca Cicolecchia, suoneranno musiche di Spohr e Leclair.

I Maestri hanno scelto come autore Jean Marie Leclair (nome che è stato scelto dal duo). Nato a Lione nel 1697, dal 1716, come figlio d’arte, si dedicò al violino e cercò di conciliare i gusti musicali francesi e italiani, utilizzando la tematica dei primi e la tecnica dei secondi. Nonostante l’evidente influenza nelle sue composizioni di Somis e la continua ricerca del colore, le opere del musicista rivelano una caratteristica propria dello stile francese.



Louis Spohr o Ludwig Spohr (Braunschweig, 5 aprile 1784 – Kassel, 22 ottobre 1859) è stato un compositore, violinista e direttore d'orchestra tedesco. La sua figura è di rilievo nella storia della musica per due motivi essenziali: il suo ruolo nell'ambito della nascente scuola violinistica tedesca, e il suo contributo al sorgere della figura moderna di direttore d'orchestra.

Sul fronte della tecnica violinistica, Spohr ha inventato la mentoniera, che è divenuta una componente irrinunciabile della montatura dello strumento.